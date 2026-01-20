20 Ocak 2026 Öğle Ezanı Saat Kaçta? İl İl Diyanet Namaz Vakitleri

Haftanın ikinci gününde, "Bugün öğle namazı ne zaman kılınacak?" sorusu en çok arananlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre hazırladığımız güncel liste ile İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizdeki kesin vakitlere ulaşabilirsiniz. İşte 20 Ocak öğle ezanı saatleri:
Büyükşehirlerde Bugün Öğle Vakti
Güneşin en tepeden batıya doğru meylettiği anı ifade eden öğle namazı vakti, büyükşehirlerimizde şu saatlerde başlayacak:
İstanbul Öğle Ezanı: 13:20
Ankara Öğle Ezanı: 13:04
İzmir Öğle Ezanı: 13:27
Bursa Öğle Ezanı: 13:20
Antalya Öğle Ezanı: 13:15
Konya Öğle Ezanı: 13:06
Adana Öğle Ezanı: 12:58
Diğer Önemli İllerde Öğle Namazı Saatleri
Türkiye'nin doğusundan batısına doğru namaz vakitleri şu şekilde değişmektedir:
Van Öğle Vakti: 12:21 civarı
Erzurum Öğle Vakti: 12:28 civarı
Diyarbakır Öğle Vakti: 12:42 civarı
Gaziantep Öğle Vakti: 12:53 civarı
Kayseri Öğle Vakti: 13:01 civarı
Samsun Öğle Vakti: 12:57 civarı
Eskişehir Öğle Vakti: 13:14 civarı
Öğle Namazı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Öğle namazı, gün ortasında kılınan ve toplamda 10 rekat olan bir ibadettir. Kılınış sırası şöyledir:
4 Rekat İlk Sünnet
4 Rekat Farz
2 Rekat Son Sünnet
Kaynak: Haber Merkezi