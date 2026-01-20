20 Ocak 2026 Öğle Ezanı Saat Kaçta? İl İl Diyanet Namaz Vakitleri

Haftanın ikinci gününde, "Bugün öğle namazı ne zaman kılınacak?" sorusu en çok arananlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre hazırladığımız güncel liste ile İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizdeki kesin vakitlere ulaşabilirsiniz. İşte 20 Ocak öğle ezanı saatleri:

Büyükşehirlerde Bugün Öğle Vakti



Güneşin en tepeden batıya doğru meylettiği anı ifade eden öğle namazı vakti, büyükşehirlerimizde şu saatlerde başlayacak:

İstanbul Öğle Ezanı: 13:20

Ankara Öğle Ezanı: 13:04

İzmir Öğle Ezanı: 13:27

Bursa Öğle Ezanı: 13:20

Antalya Öğle Ezanı: 13:15

Konya Öğle Ezanı: 13:06

Adana Öğle Ezanı: 12:58

Diğer Önemli İllerde Öğle Namazı Saatleri



Türkiye'nin doğusundan batısına doğru namaz vakitleri şu şekilde değişmektedir:

Van Öğle Vakti: 12:21 civarı

Erzurum Öğle Vakti: 12:28 civarı

Diyarbakır Öğle Vakti: 12:42 civarı

Gaziantep Öğle Vakti: 12:53 civarı

Kayseri Öğle Vakti: 13:01 civarı

Samsun Öğle Vakti: 12:57 civarı

Eskişehir Öğle Vakti: 13:14 civarı

Öğle Namazı Hakkında Bilinmesi Gerekenler



Öğle namazı, gün ortasında kılınan ve toplamda 10 rekat olan bir ibadettir. Kılınış sırası şöyledir:

4 Rekat İlk Sünnet

4 Rekat Farz

2 Rekat Son Sünnet

