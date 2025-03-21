Yozgat’ta Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Yozgat’ta kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Valilik, hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ilde, 12 ilçede okulları 1 gün tatil etti.
Yozgat'ta etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik, 21 Mart Cuma günü için 12 ilçede tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.
Yozgat'ta Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi?
Evet, Yozgat'ta 21 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede okullar tatil edildi. Valilik, il merkezi dahil tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Yozgat'ta okullar tatil mi?
Yozgat Valiliği'nin açıklamasına göre; Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Yenifakılı ilçeleri ve Yozgat merkezde 21 Mart'ta eğitime 1 gün ara verildi.
Valilik açıklama yaptı mı?
Evet, Yozgat Valiliği resmi açıklama yaparak hava koşulları sebebiyle 12 ilçede okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca bazı kamu personelleri için de idari izin kararı alındı.
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