“Zengin olacaksın’’ diye kandırıldı: 1 milyon 500 bin lira kaptırdı!

Aksaray’da bir çocuk “zengin olacaksın“ söylemleriyle kandırılarak babasının banka hesaplarından 1,5 milyon TL çekti. Durumu anlayan çocuğun polise başvurmasıyla dolandırıcı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre 16 yaşındaki M.G., sosyal medya üzerinden M.E.G. ile tanıştı. Birkaç günlük sohbetin ardından sohbet kripto paralara geldi. Kazancının yüksek olduğunu söyleyen M.E.G., M.G.'yi "Zengin olacaksın” sözleriyle kandırarak çocuğa babasının hesabından kredi çekmesi gerektiğini ve ona yardımcı olacağını söyledi.

Dolandırıcının yönlendirmesiyle babasının telefonundan habersiz bir şekilde banka hesaplarına giren çocuk, 1 milyon 500 bin TL kredi çekti ve parayı dolandırıcının hesabına gönderdi.

Kısa sürede kazanç sağlayacağına inanan çocuk M.E.G. isimli şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve yine ailesinden habersiz polise giderek başvuruda bulundu.

Kaynak: İHA