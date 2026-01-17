GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
GÜNCEL Haberleri

“Zengin olacaksın’’ diye kandırıldı: 1 milyon 500 bin lira kaptırdı!

“Zengin olacaksın’’ diye kandırıldı: 1 milyon 500 bin lira kaptırdı!
Aksaray’da bir çocuk “zengin olacaksın“ söylemleriyle kandırılarak babasının banka hesaplarından 1,5 milyon TL çekti. Durumu anlayan çocuğun polise başvurmasıyla dolandırıcı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre 16 yaşındaki M.G., sosyal medya üzerinden M.E.G. ile tanıştı. Birkaç günlük sohbetin ardından sohbet kripto paralara geldi. Kazancının yüksek olduğunu söyleyen M.E.G., M.G.'yi "Zengin olacaksın” sözleriyle kandırarak çocuğa babasının hesabından kredi çekmesi gerektiğini ve ona yardımcı olacağını söyledi.

Dolandırıcının yönlendirmesiyle babasının telefonundan habersiz bir şekilde banka hesaplarına giren çocuk, 1 milyon 500 bin TL kredi çekti ve parayı dolandırıcının hesabına gönderdi.

Kısa sürede kazanç sağlayacağına inanan çocuk M.E.G. isimli şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve yine ailesinden habersiz polise giderek başvuruda bulundu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER