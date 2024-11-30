Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu yarın itibarıyla başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.
Lastik değiştirme ücreti 600 liradan başlıyor
Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.
Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.
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