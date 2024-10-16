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Beyşehir Gölü’nde avlanan balıkçı tekneleri denetlendi

Beyşehir Gölü’nde avlanan balıkçı tekneleri denetlendi
Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avı yapan ticari ruhsatlı balıkçı tekneleri denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, balıkların yaşam alanlarının korunması ve balık avcılığının sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesini sağlamak amacıyla göl kıyısındaki ticari ruhsatlı balıkçı teknelerinin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren balık alım kantarları ile perakende satış yerlerini de denetime tabi tuttu.

Avı yapılan balıkların boylarını da ölçen ekipler, balıkçıların belgelerini de inceledi.

Yapılan denetimde, balıkçı tekneleri ve sahil şeridi detaylı bir şekilde incelendi. Denetim sırasında, teknelerde bulunan av malzemeleri ve diğer su ürünleri ekipmanları kontrol edildi. Ayrıca balıkçılarla yapılan görüşmelerde, su ürünleri mevzuatına uygunluk konularında bilgilendirme yapıldı.​​​​​​​

Kaynak: AA

  • #balıkçı tekneleri #Beyşehir #Denetim #göl

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