Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca: “Türkiye sokak terörüne teslim edilmeyecektir“

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "yolsuzluk ve "terör" soruşturmasının ardından gözaltına alınmasıyla birlikte bazı illerde eylemciler gösteriler düzenlendi.Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı ve sosyal medyada tepkisini göstermiş ve şu açıklamalara yer vermişti;
Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne teslim edilmeyecektir.
Sayın Özel marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl, vicdan sahiplerine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır.
Şunu da unutmasınlar:
Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz.
Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın, milletin huzuruna açıklayın.Şayet yüzünüz varsa, şayet içinize sindirebiliyorsanız çıkın, balya balya para kulelerini millete izah edin.
Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın.
Mübarek Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeyin.
Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin.
CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine izin vermeyeceğiz.
Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz.
Bugüne kadar sokak terörüne, Vandallığa nasıl teslim olmadıysak bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.
Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, sıkıntıdan, beşinci kol faaliyetinden korusun.
BAŞKAN KILCA'DAN TEPKİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise "Türlü oyunlarla kirli ilişkilerini örtbas etmeye çalışanlara ve ayıplarını gencecik insanları sokağa dökerek kapatma gayretinde olanlara karşı devletimizin yanında, liderimizin arkasındayız." notunu düştü.
Kaynak: Haber Merkezi