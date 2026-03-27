Konya’da çaldığı motosikletle ilçe değiştirdi! Hırsızdan arsız savunma

Konya’nın Akşehir ilçesinde çalınan motosiklet, polisin titiz çalışmasıyla bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, hırsızlık anında alkollü olduğunu iddia eden şüphelinin motosikleti “kendimin sandım“ dediği öğrenildi.
Akşehir'de motosiklet çalındı, ihbarı üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin E.Ç. ve Y.K. olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin çalınan motosiklet ile birlikte Doğanhisar ilçesine gittikleri tespit edildi.
ADIM ADIM İZ SÜRÜLDÜ
Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında şüphelilerden E.Ç., olaydan bir gün sonra Akşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli Y.K. ise 22 Mart günü polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
"KENDİ MOTOSİKLETİM SANDIM"
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K.'nın ifadesinde; olay sırasında alkollü olduklarını, söz konusu motosikleti kendi aracı sanarak aldıklarını iddia ettiği öğrenildi.
BİR TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.K. ise 'Motosiklet Hırsızlığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
