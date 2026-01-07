GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da dijital devrim: Türkiye’nin ilk şehir hizmet rehberi yayında!

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da kamusal hizmet veren kurum ve kuruluşların hizmetlere ait detaylı bilgilerinin yer aldığı Konya Hizmet Platformu uygulamasını kullanıma sundu. Doğru ve güncel bilgiye tek noktadan erişilerek vatandaş memnuniyetinin üst seviyelere çıkarılmasını sağlayacak sistem, şehirdeki farklı kurumların dahil olduğu Türkiye’deki ilk hizmet rehberi olma özelliğini taşıyor.

Akıllı şehircilik uygulamalarıyla örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşümü şehir genelinde yaygınlaştırmak amacıyla Konya Hizmet Platformu'nu vatandaşların hizmetine sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir çalışmaları kapsamında şehre hizmet veren tüm paydaşlarla birlikte Akıllı Yönetişim konusunda hayata geçirdiği birçok uygulamaya Konya Hizmet Platformu'nu ekleyerek kamuda dijital dönüşüm konusunda da öncü oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ, MEDAŞ, ENERYA ve ilçe belediyelerinin dahil olduğu, diğer kurum, kuruluş, üniversitelerin de entegre edilmesi planlanan platform, kurumların iş gücü, kaynak, zaman ve kağıttan tasarruf etmesini, kullanıcıların da zaman ve yakıttan tasarruf etmesini sağlayarak tam bir dijital dönüşüm projesi özelliği taşıyor.

Doğru ve güncel bilgiye tek noktadan erişilerek vatandaş memnuniyetinin üst seviyelere çıkarılmasını sağlayacak sistem, şehirdeki farklı kurumların dahil olduğu Türkiye'deki ilk hizmet rehberi olma özelliğini taşıyor.

Konya'da kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların online ve fiziki ortamda verdiği hizmetlere dair başvuru şekli, başvuru için talep edilen belgeler, hizmetin yaklaşık tamamlanma süresi, ücreti, başvuru adresi, hizmete erişim ve iletişim kanalları, başvuru şartları gibi tüm detaylarının incelenebildiği Konya Hizmet Platformu'na https://akillisehir.konya.bel.tr/konya-hizmet-platformu adresinden tüm vatandaşlar erişebiliyor. 

Hizmetlere başvuru adreslerine harita üzerinden yönlendirme yapan platform ile hizmetlerle ilgili yorumlama ve değerlendirme yaparak hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Hizmete sunulan Konya Hizmet Platformu ile kamuda dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan şehir hizmet envanteri oluşturulmuş ve sürekli güncellenmesi sağlanmış oldu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

