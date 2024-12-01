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Konya’da freni boşalan tır ışıkta bekleyen başka bir tıra çarptı

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Konya’da freni boşalan tır ışıkta bekleyen başka bir tıra çarptı
Konya’nın Sarayönü ilçesinde freni boşalan tır trafik ışıklarında bekleyen başka bir tıra arkadan çarptı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı bağlı Ladik Mahallesi'nde 42 ASR 295 plakalı tır freni boşalması sonucu trafik ışıklarında bekleyen 42 AIK 143 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Çarpışma sonrasında her iki araçta da hasar meydana gelirken, araç şoförleri kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. 

Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırılmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

  • #D300 kara yolu #Konya #Ladik #Sarayönü

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