Konya’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 FNT 81 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Furkan Ç. refüje çıkıp ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sürücü Muhammet Furkan Ç. ve otomobilde bulunan arkadaşlarından Yunus Emre D. ağır yaralandı.
Ağır yaralanan 2 kişi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı Mehmet B. Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi