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Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Selman Kaya
Muhabir
Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara yolu, Dinek Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Muzaffer G. idaresindeki 07 BUS 478 plakalı otomobil ile iddiaya göre hastaneden Kulu ilçe merkezine seyir halinde olan Muammer A. idaresindeki 42 GA 306 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler yara almazken otomobilde yolcu olarak bulunan Cemile G. ve minibüsteki yolcu Fadimana A. yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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