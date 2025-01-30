Konya’da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Konya’nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Meydan Mahallesi 33212 ve 33211 sokakların birleşiminde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 42 AIH 688 plakalı otomobil ile A.P. idaresindeki 42 BAT 282 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.P. ile yanındaki F.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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