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Konyaspor-Eyüpspor maçı sonrası ek tramvay seferleri duyuruldu!

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Konyaspor-Eyüpspor maçı sonrası ek tramvay seferleri duyuruldu!
Konya’da 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Konyaspor-Eyüpspor maçı sonrası, oluşacak yoğunluğa göre ek tramvay seferleri düzenlenecek. İşte detaylar...

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 6 Ekim Pazar günü Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak olan maçın ardından şehirdeki ulaşım yoğunluğuna yönelik bir açıklama yaptı. 

Taraftarların ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için ek tramvay seferleri planlandığı belirtildi.

Ulaşımda kolaylık sağlanacak!

Maç sonrası stadyum çevresinde ve ana ulaşım güzergahlarında yaşanabilecek kalabalık nedeniyle ek tramvay seferleri hizmete girecek. 

Vatandaşların dikkatine!

Konya AKOM vatandaşların bu düzenlemeyi dikkate alarak seyahat planlarını yapmalarını istedi.

Konyaspor taraftarlarını desteklemek ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunmak amacıyla bu önlemler alınmış olup şehrin ulaşımında kesintisiz bir hizmet sağlanması hedefleniyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #AKOM #Ek tramvay seferleri

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