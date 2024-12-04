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Seydişehir- Antalya yolu araç trafiğine açıldı!

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Seydişehir- Antalya yolu araç trafiğine açıldı!
Konya’nın Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu.

İlçede gün boyu devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde ilçe merkezinde karla karışık yağmur şeklinde yağmaya başladı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. 

Konya-Antalya Kara yolunda ise 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Marangozlar kavşağında yapılan uygulama ile çekici türü araçların geçişine izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde yolda ulaşım normale döndü.

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Kaynak: İHA

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