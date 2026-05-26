2026 Akseki Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Antalya Akseki Kurban Bayram Namazı vakti

Akseki Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Akseki kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.09'da eda edilecek.
Akseki ve Antalya İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 06.14
Manavgat: 06.11
Alanya: 06.09
Akseki: 06.09
Aksu: 06.13
Demre: 06.18
Elmalı: 06.17
Finike: 06.18
Gazipaşa: 06.09
Gündoğmuş: 06.09
İbradı: 06.10
Kaş: 06.20
Kemer: 06.15
Korkuteli: 06.16
Kumluca: 06.17
Serik: 06.12
Antalya genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.