61. Bölümde Gerilim Zirvede! Fatih Sultan Mehmed’in Kaderini Değiştiren O Kritik Karar! CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 61. Bölüm TRT1 HD!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in destansı hayatını konu edinen Mehmed: Fetihler Sultanı, 61. bölümüyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.
Dizinin Konusu
Yapım, Osmanlı tarihinin en kudretli isimlerinden Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşta tahta çıkışını, askeri dehasını ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu merkezine alıyor. Dizi, tarihi olayları, karakterlerin arasındaki entrika ve güçlü oyunculuklarla harmanlayarak anlatıyor.
Son Bölümde (61. Bölüm) Neler Yaşandı?
bölümde gerilim zirveye çıkarken, Fatih Sultan Mehmet hem dış düşmanlarla hem de ordunun içindeki hain ihtimaliyle mücadele ediyor:
Çift Cepheli Savaş: Sultan Mehmed, Pontus kuşatmasını sürdürürken, içerideki hain ihtimali üzerine kararlılıkla gider.
Sert Yüzleşmeler: Vlad Tepeş başta olmak üzere pek çok isim sorguya çekilir ve geçmişte gömülü kalmış hesaplar yeniden açılır.
Ağır Kayıplar: Cephede Osmanlı birlikleri, Draven'in ölümcül tuzakları ve Komnenos'un beklenmedik hamleleriyle karşı karşıya kalır; sarp coğrafyada ağır kayıpların eşiğine gelinir.
Kaderi Değiştiren Karar: Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar ölüm kalım mücadelesi verirken, Sultan Mehmed'in vereceği kritik bir karar hem şehrin hem de ordunun kaderini belirler.
Savaş Alanı: Yeni günün ilk ışıklarıyla Pontus surlarında hareketlilik başlar; beklenmedik birinin hamlesiyle kapılardan biri açılır ve savaş şiddetlenir.
Oyuncu Kadrosundan Öne Çıkanlar
Başrolü Serkan Çayoğlu'nun (Sultan Mehmed) üstlendiği dizinin güçlü kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa
Fikret Kuşkan – Notaras
Tuba Ünsal – Mara Hatun
Seçkin Özdemir – Konstantinos
Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey
Sinan Albayrak – Zağanos Paşa
