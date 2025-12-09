Ahmet Abdullah Çakmak Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Ahmet Abdullah Çakmak Hakkında Son Durum

Türkiye futbolunda büyük ses getiren bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında bulunan Ahmet Abdullah Çakmak, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmadı. Mahkeme, Çakmak için adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.
Bu karar doğrultusunda Ahmet Abdullah Çakmak, tutuksuz şekilde yargılama sürecini sürdürecek.
Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Soruşturmada Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Kaynak: Haber Merkezi