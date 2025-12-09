Ahmet Okatan Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbol camiasını derinden etkileyen geniş çaplı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında bulunan Ahmet Okatan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği dosyada yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Okatan hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ahmet Okatan, bu süreçte Metehan Baltacı, Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao, Emircan Çiçek, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Faruk Can Genç, Bartu Kaya, Orkun Özdemir gibi çok sayıda isimle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi