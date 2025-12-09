Alassane Ndao Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbol kamuoyunu sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında bulunan Alassane Ndao, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 29 şüpheliden biri olan Ndao hakkında yapılan değerlendirme sonucunda tutuklama kararı verildi.
Dosyada futbolcular, yöneticiler ve ilişkili isimler yer alırken, Alassane Ndao da bu süreçte Metehan Baltacı, Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Faruk Can Genç, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir gibi kamuoyunda bilinen isimlerle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
