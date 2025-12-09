Arda Türken Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Arda Türken Hakkında Son Durum

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Arda Türken, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmadı. Mahkeme, Türken hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. Bu doğrultuda Arda Türken, soruşturma sürecini tutuksuz şekilde ve adli kontrol hükümleri çerçevesinde sürdürecek.
Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler
-
Arda Türken
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Soruşturmada Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Kaynak: Haber Merkezi