Armut açıldı mı? Armut neden açılmıyor, ne zaman açılacak? Armut.com son durum nedir?
İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime kapatılan Armut.com erişime açıldı.
Hizmet verenlerle hizmet almak isteyen kullanıcıları bir araya getiren Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime kapatıldı. 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı karar doğrultusunda ulaşım engeli gelmişti.
ARMUT.COM ERİŞİME AÇILDI
Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle Armut'un erişim engelinin kaldırıldığı belirtildi.
