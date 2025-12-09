GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bahar Dizisi Neden Yok? Bahar dizisi bitti mi? Bahar dizisi Final mi yaptı? Bahar dizisi ne zaman?

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı ve güçlü hikayesiyle kısa sürede dikkat çeken "Bahar" dizisinin yayın akışında olmaması, izleyicilerde dizinin sona erdiği yönünde sorulara yol açmıştır.

İşte Bahar dizisi hakkında merak edilenler:

Bugün (9 Aralık Salı) Bahar Var Mıydı?
Hayır, Bahar dizisi 9 Aralık Salı akşamı Show TV ekranlarında yer almamıştır.

Bahar Dizisi Final Mi Yaptı?
Hayır, dizi final yapmadı. Sadece yayın günü değiştirildi.

Yeni Yayın Günü: Bahar dizisi artık Pazar akşamları izleyiciyle buluşmaktadır.

Bahar Dizisinin Hikayesi
Tıp eğitimini tamamladıktan sonra yıllarca hayatını eşi Timur (Mehmet Yılmaz Ak) ve iki çocuğuna adayan Bahar (Demet Evgar)'ın hayatı, beklenmedik bir hastalıkla altüst olur. Ölümle yüzleştiği bu süreç, Bahar için büyük bir kırılma noktası olur ve eşiyle ailesine dair saklı kalmış gerçekleri ortaya çıkarır. Bu zorlu uyanış ve kendini yeniden bulma yolculuğunda, Evren (Buğra Gülsoy) ise Timur'a karşı güçlü bir rakip olarak belirir. Dizi, Bahar'ın güç, dayanıklılık ve umut dolu değişimini mizahi ve hüzünlü anlarla anlatır.

Oyuncu Kadrosundan Öne Çıkanlar
Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

