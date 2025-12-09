Emircan Çiçek Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Türkiye futbolunda geniş yankı uyandıran bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında bulunan Emircan Çiçek, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdiği şüpheliler arasında olan Emircan Çiçek hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi.
Soruşturma dosyasında futbolcu, yönetici ve çeşitli bağlantılı kişiler yer alırken, Emircan Çiçek de Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Faruk Can Genç, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, İzzet Furkan Malak gibi kamuoyunda bilinen isimlerle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılan İsimler
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
