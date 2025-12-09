Ersen Dikmen Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Türkiye futbolunda büyük yankı uyandıran bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimlerden biri olan Ersen Dikmen, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen 29 kişilik listede bulunan Ersen Dikmen hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada adı geçen futbolcu, yönetici ve bağlantılı kişiler arasında Ersen Dikmen de Metehan Baltacı, Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Faruk Can Genç, Alassane Ndao, Orkun Özdemir, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak gibi dikkat çeken isimlerle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi