Faruk Can Genç Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Türkiye'de futbol camiasını karıştıran geniş çaplı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında bulunan Faruk Can Genç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılığın talebi doğrultusunda 29 şüpheli için tutuklama istemiyle yürütülen süreçte, Faruk Can Genç hakkında da tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada futbol dünyasından birçok tanıdık isim yer alırken, Faruk Can Genç de bu kapsamda Metehan Baltacı, Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao, Orkun Özdemir, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak gibi isimlerle birlikte tutuklananlar listesinde bulunuyor.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılan İsimler
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi