Gürhan Sünmez Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Türkiye futbolunda büyük yankı uyandıran bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Gürhan Sünmez, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdiği dosyada Gürhan Sünmez hakkında yapılan değerlendirme sonucunda tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada futbolcu ve yöneticilerin yanı sıra birçok farklı bağlantıya sahip isim bulunurken, Gürhan Sünmez de bu süreçte Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Ahmet Okatan, Alassane Ndao, Emircan Çiçek, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Faruk Can Genç, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, İzzet Furkan Malak gibi kamuoyunda tanınan isimlerle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi