Kadir Kaan Yurdakul Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbol dünyasını derinden sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında yer alan Kadir Kaan Yurdakul, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Savcılığın talebi doğrultusunda 29 şüpheli hakkında işlem yapılırken, mahkeme Kadir Kaan Yurdakul için tutuklama kararı verdi.
Soruşturma dosyasında futbolcu ve yöneticilerin yanı sıra birçok bağlantılı isim yer alırken, Kadir Kaan Yurdakul da Metehan Baltacı, Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, İzzet Furkan Malak gibi isimlerle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi