Kerem Yusuf Sirkeci Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Türkiye'de futbol camiasını sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Kerem Yusuf Sirkeci, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği dosyada Kerem Yusuf Sirkeci hakkında yapılan inceleme sonucunda tutuklama kararı verildi.
Soruşturma dosyasında futbolcular, yöneticiler ve çeşitli bağlantılı isimler yer alırken, Kerem Yusuf Sirkeci de bu süreçte Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ersen Dikmen, Faruk Can Genç, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, İzzet Furkan Malak gibi isimlerle birlikte tutuklananlar listesine eklendi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
