Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları 2025 | Marketlerde Ramazan kolisi ne kadar, içerisinde neler var? Zincir market Ramazan kolisi fiyatları

Her yıl Ramazan ayı öncesinde, BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros gibi büyük market zincirleri, temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan kolilerini satışa sunuyor. Fiyatlar, içerik çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterse de bu kolilerde genellikle un, yağ, şeker, çay, bakliyat gibi temel malzemeler bulunuyor. Ramazan ayı, bu yıl cuma gecesini cumartesiye bağlayan sahurla başlayacak. Marketlerde satılan Ramazan kolileri, çoğunlukla ayın ilk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Peki, 2025 yılı için Ramazan Kolisi fiyatları ne kadar? İşte, marketlerdeki Ramazan Kolisi fiyatlarına dair detaylar…

Ramazan ayı öncesinde, BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros gibi büyük market zincirleri, temel gıda ürünlerini içeren Ramazan kolilerini satışa sunmaktadır. Ramazan kolisi fiyatları, içerdiği ürünlerin çeşitliliğine göre değişiklik gösterirken, genellikle un, şeker, yağ, çay, bakliyat gibi temel ihtiyaç maddeleri bu kolilerde yer almaktadır. Ramazan ayı, bu yıl cuma gecesini cumartesiye bağlayan sahurla başlayacak. Ramazan kolileri ise genellikle ayın ilk günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Peki, 2025 yılında Ramazan kolisi fiyatları ne kadar olacak? İşte marketlerde satışa sunulan Ramazan kolilerinin fiyatları… ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ 2025 FİYATLARI ŞOK market, Ramazan Kolisi'nin satış fiyatını açıkladı. İçerisinde 13 farklı temel gıda ürünü bulunan erzak paketinde, salça, çay, un, makarna, pirinç ve mercimek gibi ürünler yer aldı. İşte ŞOK marketin Ramazan Kolisi'nin içeriği… Domates Salçası 830 Gr, Çay 500 Gr, Ayçiçek Yağı 1 Lt, Un 1000 Gr, Kakaolu Puding 150 Gr, Ezogelin Çorba 80 Gr Burgu Makarna 500 Gr, Pilavlık Pirinç 1000 Gr, Kırmızı Mercimek 1000 Gr, Pilavlık Bulgur 1000 Gr, Tuz 750 Gr, Küp Şeker 1Kg, Salamura Siyah Zeytin (351-410) 400 Gr. CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ CarrefourSA dört farklı Ramazan kolisini müşteriler için satışa sundu. Süper Ramazan Kolisi Fiyatı 629,95 TL, Mega Ramazan Kolisi 799,95 TL, Klasik Ramazan Kolisi 369,95 TL ve Bağış Klasik Ramazan Kolisi 369,95 TL'den raflarda olacak. Süper Ramazan Kolisi içeriğinde 20 farklı ürün bulunurken nohut, bulgur, pirinç. ithal mercimek, türk kahvesi, buğday unu, makarna, arpa şehriye, nohut, bezelye, bulyon, irmik, şehriye gibi alternatifler yer alıyor. En yüksek fiyattan satışa sunulacak Mega Ramazan Kolisinde ise 24 farklı ürün bulunurken ürünlerin gramajları farklılık gösteriyor. MİGROS İKİ FARKLI KOLİ SATIŞA SUNDU Migros market ise Bereket Paketi ve Lezzet Paketi adlı iki farklı Ramazan Kolisi satışa sundu. Bereket Paketi 369,95 TL olurken Lezzet Paketi ise 629,95 TL olacak. Lezzet Paketi'nde yer alan ürünler şu şekilde; Söke Un 1 Kg, Ayçiçek Yağı 1 L, Burgu Makarna 500 G x 2, Spaghetti Makarna 500 G, Yüksük Makarna 500 G, İrmik 500 G, Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2, Tavuk Suyu Bulyon 60 G, Domates Salçası 830 G, Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G, Haşlanmış Nohut 700 G, Haşlanmış Fasulye 700 G, Haşlanmış Bezelye 700 G, Pilavlık Pirinç 1 Kg, Kırmızı Mercimek 1 Kg, Mardin Pilavlık Bulgur 800 G, Koçbaşı Nohut 1 Kg, Toz Şeker 1 Kg, Harman Siyah Çay 500 G, Türk Kahvesi 100G, Doğranmış Domates 400 G. A101 VE BİM'DE SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR A101 ve BİM marketlerde Ramazan kolilerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor. Ramazan'a özel ürünler ise market reyonlarında yerini almaya başladı. Kaynak: Haber Merkezi

#Ramazan Kolisi

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