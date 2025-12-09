Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 09 Aralık 2025 Salı akşamı Mehmed: Fetihler Sultanı var mı, yok mu? 09 Aralık 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 09 Aralık 2025 Salı akşamı yayın akışında yer alıyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Yeni Bölümü Bu Akşam Var mı, Yok mu?
Evet, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yayınlanacak.
Mehmed: Fetihler Sultanı Neden Yok?
Dizi bu hafta yok değil. TRT 1'de Monaco - Galatasaray maçından hemen önce ekranlara gelecek.
Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Yeni bölüm, yayın akışına göre 09 Aralık 2025 Salı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayımlanacak.
09 Aralık 2025 Salı TRT 1 Yayın Akışı
TRT 1 ekranlarında bu akşam dizinin ardından önemli bir spor karşılaşması da yer alıyor:
|Saat
|Program
|14:20
|Kasaba Doktoru
|17:45
|Lingo Türkiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
|23:00
|Monaco - Galatasaray (Spor Karşılaşması)
Kaynak: Haber Merkezi