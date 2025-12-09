GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,62
EURO
49,47
STERLİN
56,78
GRAM
5.810,94
ÇEYREK
9.559,82
YARIM ALTIN
19.024,47
CUMHURİYET ALTINI
37.928,58
YAŞAM Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 09 Aralık 2025 Salı akşamı Mehmed: Fetihler Sultanı var mı, yok mu? 09 Aralık 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 09 Aralık 2025 Salı akşamı Mehmed: Fetihler Sultanı var mı, yok mu? 09 Aralık 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 09 Aralık 2025 Salı akşamı yayın akışında yer alıyor. 

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Yeni Bölümü Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Evet, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yayınlanacak. 

Mehmed: Fetihler Sultanı Neden Yok?

Dizi bu hafta yok değil. TRT 1'de Monaco - Galatasaray maçından hemen önce ekranlara gelecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yeni bölüm, yayın akışına göre 09 Aralık 2025 Salı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayımlanacak.

09 Aralık 2025 Salı TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1 ekranlarında bu akşam dizinin ardından önemli bir spor karşılaşması da yer alıyor:

Saat Program
14:20 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
23:00 Monaco - Galatasaray (Spor Karşılaşması)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER