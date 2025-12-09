GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Muhammed Furkan Özhan Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Muhammed Furkan Özhan Hakkında Son Durum

Türkiye'de futbol camiasını sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında bulunan Muhammed Furkan Özhan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmadı. Mahkeme, Özhan hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. Bu kararın ardından Muhammed Furkan Özhan, soruşturma sürecine tutuksuz ve adli kontrol hükümleri çerçevesinde devam edecek.

Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler

  • Muhammed Furkan Özhan

  • Ahmet Abdullah Çakmak

  • Eren Karadağ

  • Uğur Adem Gezer

  • Arda Türken

  • Yusuf Özdemir

  • Ensar Bilir

  • Oktay Aydın

  • Yücel Gürol

Soruşturmada Tutuklanan İsimler

  • Emrah Çelik

  • Yunus Emre Tekoğul

  • Metehan Baltacı

  • İzzet Furkan Malak

  • Bartu Kaya

  • Murat Sancak

  • Orkun Özdemir

  • Kadir Kaan Yurdakul

  • Faruk Can Genç

  • Alassane Ndao

  • Mert Hakan Yandaş

  • Ersen Dikmen

  • Kerem Yusuf Sirkeci

  • Emircan Çiçek

  • Ahmet Okatan

  • Gürhan Sünmez

  • Mehmet Emin Katipoğlu

  • Volkan Erten

  • Şahin Kaya

  • Ümit Kaya

Kaynak: Haber Merkezi

