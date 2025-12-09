Orkun Özdemir Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Türkiye'de futbol camiasını sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Orkun Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği dosyada Orkun Özdemir hakkında yapılan değerlendirme sonucunda tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada futbolcu, yönetici ve çeşitli bağlantılı kişiler yer alırken, Orkun Özdemir de bu süreçte Metehan Baltacı, Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak gibi isimlerle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
Emrah Çelik
Yunus Emre Tekoğul
Metehan Baltacı
İzzet Furkan Malak
Bartu Kaya
Murat Sancak
Orkun Özdemir
Kadir Kaan Yurdakul
Faruk Can Genç
Alassane Ndao
Mert Hakan Yandaş
Ersen Dikmen
Kerem Yusuf Sirkeci
Emircan Çiçek
Ahmet Okatan
Gürhan Sünmez
Mehmet Emin Katipoğlu
Volkan Erten
Şahin Kaya
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Ensar Bilir
Oktay Aydın
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi