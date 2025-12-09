Şahin Kaya Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Türkiye futbolunda geniş yankı uyandıran bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Şahin Kaya, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdiği dosyada yapılan inceleme sonucunda Şahin Kaya hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturma dosyasında yer alan Şahin Kaya, soruşturmanın önemli isimleri olan Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Ahmet Okatan, Alassane Ndao, Emircan Çiçek, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Faruk Can Genç, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, İzzet Furkan Malak, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten gibi pek çok kişiyle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi