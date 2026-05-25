Şırnak Bayram namazı saat kaçta 2026 Şırnak: 2026 Şırnak’ta Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Cizre, Silopi, İdil ve Diğer İlçelerde Bayram Namazı Vakitleri

Kurban Bayramı namazı saati belli oldu. Bayramın ilk sabahında camilere akın edecek vatandaşlar, bayram namazı saatini merak ediyor. İşte, 2026 Kurban Bayramı için Şırnak ve ilçelerinde bayram namazı saatleri…
Şırnak'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Şırnak'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.26'da eda edilecek.
Şırnak İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 05.26
Cizre: 05.27
Silopi: 05.26
İdil: 05.28
Uludere: 05.24
Beytüşşebap: 05.23
Güçlükonak: 05.28
Şırnak genelinde bayram sabahı camilerde huzur dolu bir atmosfer yaşanacak.