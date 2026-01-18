Türkiye’de hangi adda bir ilçe yoktur? Onikişubat, Ondokuzmayıs, Altıeylül, Yirmiüçnisan! Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Türkiye'nin idari yapısında, özellikle büyükşehir statüsündeki illerimizde bulunan birçok ilçe, adını tarihimizdeki dönüm noktalarından veya önemli tarihlerden almıştır. Bu isimlendirme geleneği, milli mücadele ruhunu ve Cumhuriyet tarihimizin önemli günlerini yaşatmak amacını taşır.
Seçeneklerde yer alan tarihlerden hangisi Türkiye'de bir "ilçe adı" olarak bulunmamaktadır?
Türkiye'deki ilçe isimleri incelendiğinde, bu tarihlerin çoğu belirli şehirlerin kurtuluş günlerini veya ulusal bayramlarımızı temsil eder:
-
Onikişubat: Kahramanmaraş ilimizin merkez ilçelerinden biridir. Adını Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 12 Şubat'tan alır.
-
Ondokuzmayıs: Samsun ilimize bağlı bir ilçedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs tarihine atfedilmiştir.
-
Altıeylül: Balıkesir ilinin merkez ilçelerinden biridir. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 6 Eylül'ü simgeler.
Ancak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz için en önemli tarihlerden biri olsa da, Türkiye mülki idare sisteminde bu isimle kurulmuş bir ilçe bulunmamaktadır.
Cevap: Yirmiüçnisan
Kaynak: Haber Merkezi