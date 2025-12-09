Uğur Adem Gezer Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Uğur Adem Gezer Hakkında Son Durum

Türkiye'de futbol dünyasını sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında bulunan Uğur Adem Gezer, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmadı. Mahkeme, Gezer hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Bu karara göre Uğur Adem Gezer, soruşturma sürecini tutuksuz şekilde, adli kontrol şartlarıyla sürdürecek.
Adli Kontrol Kararı Verilen İsimler
-
Uğur Adem Gezer
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Soruşturmada Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Kaynak: Haber Merkezi