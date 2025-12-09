GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,58
EURO
49,51
STERLİN
56,90
GRAM
5.800,50
ÇEYREK
9.539,38
YARIM ALTIN
18.983,71
CUMHURİYET ALTINI
37.847,32
YAŞAM Haberleri

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM | Gerçekler ortaya çıkıyor! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

- Güncelleme Tarihi:

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM | Gerçekler ortaya çıkıyor! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

Uzak Şehir'in 41. bölümünde, Boran Albora, Cihan Albora ile Alya Albora'nın aslında hiç boşanmadığını öğreniyor  ve bu bilgiyle birlikte dengeler tamamen değişiyor. 

Boran'ın bu gerçeği kendi lehine çevirmeye çalışması, Cihan'ın üzerindeki baskıyı artırıyor ve gerilim adeta çıtayı zorluyor. 

AİLE İÇİNDE KAOS! KARDEŞLERE GERÇEK AÇIKLANIYOR

Cihan, sadece Boran'la değil; aynı zamanda kardeşi Kaya Albora ile olan ilişkilerde de büyük bir krizle yüzleşiyor. Nikâh öncesi darmadağın olan Kaya'nın durumunu gören Cihan, sakladığı gerçeği ona açıklamaya karar veriyor. 

Bu sırada Zerrin Albora kendi planını devreye sokuyor aile içi hesaplaşma giderek kaçınılmaz hâle geliyor. 

ALYA VE CİHAN'IN KRİZ ORTASINDA BİRLİKTE DURUYORLAR

Boran'ın baskısı ve iç yüzleşmelerin ortasında Alya ile Cihan, birbirlerinden güç almayı sürdürüyor. Boran'ın kıskançlığına rağmen, çiftin bağı gözlerden kaçmıyor. 

Ancak bu büyük itirafın ardından "Pandora'nın kutusu” açılmış durumda bazıları için felaket, bazıları içinse yeni bir başlangıcın kapısı… 

42. BÖLÜM HANGİ SORULARLA GELİYOR?  FRAGMAN VE YENİ BÖLÜM BEKLENTİSİ

42.bölüm fragmanı resmi kaynaklarda yayınlandı ve dikkat çeken sahnelerden biri: Cihan vuruluyor! Boran'ın zarar görmemesi için kurşunun önüne atlayan Cihan'ın durumu izleyiciyi endişeye sürüklüyor. 

Yeni bölümde hanedardaki ihanetler, aşk çatışmaları ve büyük bir yüzleşme bekleniyor; aile içinde dengeler yeniden kurulmaya çalışılıyor. 

İZLEYİCİ NE BEKLİYOR? — YENİ BÖLÜM İÇİN SPEKÜLASYONLAR

Cihan'ın vurulması iyileşebilecek mi? Bu yara kalıcı olacak mı?

Boran ile Cihan arasındaki güç savaşı nasıl bir sonla bitecek? Aile içi ihaneti kim bertaraf edecek?

Kaya ve Zerrin cephesinde dengeler nasıl değişecek  gerçekler açığa çıkacak mı?

Alya ve Cihan'ın evliliği, Boran'ın ifşaları sonrası nasıl bir sınavdan geçecek? Çift ilişkilerini koruyabilecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER