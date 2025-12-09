Valorant çöktü mü? 9 Aralık Salı Valorant sorun mu var? Riot Games Sunucularında Kesinti: Valorant ve LoL Oyuncuları Bağlantı Sorunu Yaşıyor!

9 Aralık Salı günü, popüler oyunlar Valorant ve League of Legends (LoL) oyuncuları, oyunlara girişte ve maç esnasında ciddi bağlantı sorunları ve kopmalar yaşadıklarını bildirdi. Yüzlerce kullanıcının aynı anda hata mesajları paylaşması, sosyal medyada Riot Games sunucularında genel bir çökme yaşandığı yönünde iddialara neden oldu.

Riot Games Çöktü mü?



Oyuncu Geri Bildirimleri: Valorant oyuncuları, istemcinin açılmaması, sunucuya bağlanamama ve "hizmet dışı" uyarıları gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtti. LoL topluluğu da benzer yavaşlama ve kopma şikayetlerini dile getirdi.

Resmi Durum: Riot Games'in resmi hizmet durum paneli incelendiğinde, bu sorunlar yaşanırken herhangi bir genel sunucu çökmesine veya teknik arızaya dair resmi bir bildirim bulunmuyordu.

Sorunun Kaynağına Dair İddialar



Riot Games'in resmi panelinde sorun görülmemesi, kesintinin kaynağının dışarıda olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Ağ Yönlendirme Hatası İhtimali: Oyuncular sorun yaşarken, aynı saatlerde Cloudflare altyapısını kullanan pek çok farklı platformda da erişim sorunları gözlemlendi.

Olası Kaynak: Bu durum, Valorant ve LoL'deki bağlantı kesintilerinin doğrudan Riot Games sunucularındaki bir teknik arızadan ziyade, internet trafiğini yöneten büyük ağ sağlayıcılarındaki geçici bir ağ yönlendirme hatasından veya dış kaynaklı bir sorundan kaynaklanmış olabileceği yorumlarına yol açtı.

