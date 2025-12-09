Volkan Erten Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Türkiye futbolunda büyük gündem oluşturan bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Volkan Erten, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği dosyada yapılan incelemenin ardından Volkan Erten hakkında tutuklama kararı verildi.
Volkan Erten, soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olmamakla birlikte, dosyada adı geçen ve tutuklanan kişiler arasında yer aldı. Bu süreçte Erten, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Ahmet Okatan, Alassane Ndao, Ersen Dikmen, Emircan Çiçek, Kerem Yusuf Sirkeci, Faruk Can Genç, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, İzzet Furkan Malak, Mehmet Emin Katipoğlu gibi isimlerle birlikte listeye dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
Emrah Çelik
Yunus Emre Tekoğul
Metehan Baltacı
İzzet Furkan Malak
Bartu Kaya
Murat Sancak
Orkun Özdemir
Kadir Kaan Yurdakul
Faruk Can Genç
Alassane Ndao
Mert Hakan Yandaş
Ersen Dikmen
Kerem Yusuf Sirkeci
Emircan Çiçek
Ahmet Okatan
Gürhan Sünmez
Mehmet Emin Katipoğlu
Volkan Erten
Şahin Kaya
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Ensar Bilir
Oktay Aydın
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi