X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor? 7 Aralık 2025 erişim sorunu ne zaman düzelecek?

7 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı X (Twitter) uygulamasında akışın yenilenmemesi, tweet'lerin görünmemesi, bildirimlerin geç düşmesi ve uygulamanın zaman zaman açılmaması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verileri, kullanıcı raporlarında artış olduğunu ve X (Twitter) tarafında olası erişim problemleri bulunduğunu gösteriyor.

X (Twitter) çöktü mü?

Kullanıcı raporlarına bakıldığında X platformunda anlık ve bölgesel erişim sorunları yaşandığı görülüyor. Bazı kullanıcılar akışın tamamen boş geldiğini, bazıları ise tweet'lerin çok geç yüklendiğini belirtiyor. Resmi bir "çökme” açıklaması yapılmış olmasa da veriler, X'in bazı servislerinde kısmi bir aksaklık olduğunu doğruluyor.

X (Twitter) neden açılmıyor?

Bugün X uygulamasının açılmaması veya geç yüklenmesi, büyük ihtimalle:

  • Sunucu yanıt gecikmesi

  • Aşırı trafik yoğunluğu

  • CDN yönlendirme problemleri

  • Operatör kaynaklı bağlantı yavaşlaması

  • Uygulama önbelleği hataları

gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Kullanıcıların büyük kısmı akış yenileyememe ve içerik yüklenmeme sorunu yaşadığı için, sorun uygulamadan ziyade platform taraflı bir teknik gecikme olarak değerlendiriliyor.

7 Aralık 2025 erişim sorunu ne zaman düzelecek?

X tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu tür bölgesel erişim sorunları genellikle kısa süre içinde düzeliyor. Bazı kullanıcılar erişimin normale döndüğünü bildirirken, bazı bölgelerde yavaşlığın devam ettiği görülüyor. Sorunun birkaç saat içinde tamamen giderilmesi bekleniyor ancak kesin süre şu an için belirsiz.

Kaynak: Haber Merkezi

