Yozgat’a Kar Yağacak mı? Yozgat’a Kar Ne Zaman Yağacak? Yozgat’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Yozgat 5 Günlük Hava Durumu

Yozgat'ta soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar "Yozgat'a kar yağacak mı?”, "Yakında kar görülür mü?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre şehirde yağış devam edecek ancak kar için gerekli koşullar henüz oluşmuş değil.

Yozgat'a Kar Yağacak mı?

Önümüzdeki günlerde Yozgat'ta yağmur ve sis etkili olacak. Sıcaklıklar gece 1–3°C aralığına inse de gündüz sıcaklıklarının 12–14°C seviyelerinde olması nedeniyle kar yağışı beklenmiyor.

Yozgat'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Mevcut tahminlere göre kasım ayının son günlerinde kar beklenmiyor. Kar yağışı için daha düşük sıcaklıkların görüleceği Aralık ayının ilk haftaları daha güçlü ihtimal taşıyor.

Yozgat'a Bugün ve Yarın Kar Yağacak mı?

Bugün (25 Kasım Salı):

Hava durumu: Sağanak Yağışlı

En düşük: 3°C

En yüksek: 12°C

Kar yağışı beklenmiyor.

Yarın (26 Kasım Çarşamba):

Hava durumu: Sisli

En düşük: 1°C

En yüksek: 13°C

Kar yağışı beklenmiyor.

Yozgat 5 Günlük Hava Durumu

25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 3°C / 12°C

26 Kasım Çarşamba – Sisli – 1°C / 13°C

27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 2°C / 14°C

28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 2°C / 14°C

29 Kasım Cumartesi – Yağmurlu – 1°C / 13°C

