Bu sözler Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a ait.

Kaçak yapılar konusu uzun zamandan buyana Meram Belediyesinin gündeminde… Başkan Kavuş yaşananlardan çok rahatsız.

Belki geçmiş yılların ihmali, belki art niyetli sözde emlakçıların rant savaşı, belki başka sebepler…

Ama Meram'ın böyle bir sorunu var. Aslında sorun sadece Meram'ın değil, tüm Konya'nın…

Kısa bir süre önce yolum buraya düştü. Gözlerime inanamadım. Bölge birkaç yıl öncesine göre tanınmayacak şekilde yapılaşmış. Vatandaşın hobi amaçlı küçük kulübeler yaptığını düşündüğümüz mevkilerde Meram Yeni Yol, Köyceğiz, Dudlukırı bölgesini aratmayan yapılar gördüm. Hatta daha lüksünü, daha konforlusunu, daha büyüğünü…

Hepsi kaçak, hepsi gecekondu, hepsi kanunsuz…

Olmaz, olmamalı.

Başkan Kavuş da bizim gibi düşünüyor. Zaten akıl sahibi, vicdan sahibi herkes aynı şeyi düşünür.

Güzelim tarım arazileri lüks villalarla, konforlu konaklarla dolmuş.

Buralar, devletin ilgili kurumlarınca tarım arazisi olarak sınıflandırılan bölgeler. Türkiye pandemide tarımsal üretimin ve gıdanın önemini daha iyi kavradı. Ama kavramayanlar da var. Pandemiyi ranta çevirip yok bahasına almış oldukları arsaları astronomik fiyatlarla satan art niyetli insanlar türemiş. ‘Krizi fırsata çevirmek' diye bir kavram var ekonomide. Evet, krizi fırsata çevirmişler ama kanuni yoldan değil. Kanuni yoldan, helal şekilde krizi fırsata çevirmiş olsalardı tebrik edecektik.

Mustafa Kavuş düzenlediği basın toplantında bu soruna açıklık getirdi.

Bir kere Kavuş'u dinlemeden kimsenin bu bölgede arsa veya yapı almaması gerekiyor. Alırsa zarar eder.

Kavuş diyor ki; ‘tarım için ayrılan bu bölgede kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz'.

Kavuş diyor ki; ‘kimse elektriği var, suyu var diyen dolandırıcılara kanmasın'. Elektrik dedikleri güneş panelleri, su dedikleri kuyu…

Kavuş diyor ki; ‘Büyükşehir Belediyesi kapı numarası verdi, yakında imar da verir diye vatandaşı aldatıyorlar, kesinlikle böyle bir şey yok. Kapı numarasının verilmesinin imar ve izin ile bir ilgisi yok'

Ben de başkan Kavuş'un dediklerinin aynısını tekrarlıyorum. Ey vatandaş, imarı olmayan yeri, nasıl olsa imar verirler diyerek alma, zarar edersin. Zira Başkan Kavuş çok kararlı… Şimdiye kadar 500 tanesini yıkmış, ‘daha da yıkacağım' diyor.

Başkan Kavuş'a bir de ben ekleme yapmak istiyorum. ‘Kardeşim; bu bölgede imarı olmayan yeri satın alma, inşaata başlama… Başladıktan sonra da bize gelip (medyaya) ağlama. Eylem yapsan da eylemini görmeyeceğiz. Zira yanlış yapıyorsun. Hele hele bu tarihten sonra hiç alma…

Başkan Kavuş söyledi, biz köşemizden tekrar ediyoruz. Kavuş'un samimiyetinden de kararlılığından da kuşkumuz yok. Yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz biri… Yalan söylemez, yanlış konuşmaz.

Yıkarım derse yıkar.