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Bu şehrin Ramazanlarını bir başka seviyorum.
Ayrı bir huzur, ayrı bir dinginlik yaşanır bir ay boyunca.
Sevgi, aşk ve hoşgörü kenti Konya'da her şey yolunda. Tek kaygımız yağmayan kar, düşmeyen yağmur. Yarın mübarek Kadir Gecesi. Eller semaya açılırken dualarımızda rahmeti unutmamamız gerekiyor.
İftar sofraları de bu şehrin güzelliklerinden. Dün Ak Parti Konya İl Başkanlığı'nın yemeğine davetliydik. Kısa da olsa İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile sohbet imkanı bulduk.
Ramazan dinginliği Konya'nın siyasetini de etkisi altına almış durumda. İl Başkanı Özgökçe'nin ‘Ramazan ayı boyunca farklı görüş ve düşüncelere sahip grupları burada misafir ettik. ‘ cümlesi beni mutlu etti. Allah aşkına bu ülkede paylaşamadığımız ne olabilir ki?
Bu ülkede milletin ve devletin selametini düşünen herkes ile her şey konuşulabilir. Yeter ki niyetler farklı olmasın.
Konya'da Ak Parti teşkilatı ile siyasiler arasında her daim bir ahenk olagelmiştir. Dünkü fotoğrafta da aynı şeyi gördük. Ak Parti'nin Konya direksiyonunda bulunanlar ile şehri yönetenler tam bir uyum içerisinde…
Uyum; hizmet demektir, iş demektir, bereket demektir.
Fatih Özgökçen ve ekibini il başkanlığına seçildiği günden beri yakından takip ediyorum. Daha doğrusu kendilerini takip ettiriyorlar.
Kendilerini takip ettiriyorlar çünkü sürekli hareket halindeler, sürekli aktifler ve sürekli halkın içerisindeler.
Belediye başkanları da öyle. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının bir ay boyunca kendi evlerinde iftar ettikleri bir gün olmamıştır sanırım. Uğur İbrahim Altay başkanın işi çok daha zor. Bir ucu ile diğer ucu arasında 400 kilometre mesafe bulunan eyalet büyüklüğündeki Konya'yı ilçe ilçe dolaşıyor. İftarda bir ilçede, teravihte başka bir ilçede oluyor. Yetmedi, sahurda farklı bir yerdeki etkinlikte görüyoruz.
İl başkanlığındaki yenilenmenin oluşturduğu sinerjinin şehir iç siyasetine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu arada Ak Parti'ye geçişlerle ilgili de tüyolar aldık.
Fatih başkan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden belediye başkanlarının Ak Parti'ye geçecekleri şeklindeki iddiaların birer söylentiden ibaret olduğunu, bu konu ile ilgili herhangi bir girişimin bulunmadığını söyledi. Ancak İYİ Partililerle ilgili bazı gelişmelerin olabileceğini ima etti. Sanırım bazı meclis üyeleri Ak Parti'ye geçecek. Bunda Ak Parti MKYK'nın yeni üyesi Ünal Kahraman'ın etkisi olsa gerek.
Ülke gündeminin aksine Konya il siyasetinde durağan bir dönemden geçiliyor. İşin ilginç yanı muhalefet Konya'da hiç olmadığı kadar sessiz. Bir hareketlilik, bir devinme ve bir aksiyon varsa yine iktidar partisinde var.
Bugün iki de kaybımız oldu. Onları zikretmeden geçemeyeceğim. MHP il başkan Remzi Karaaslan eşini, gazeteci arkadaşımız Uğur Özteke annesini kaybetti. Merhumelere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarını baş sağlığı diliyorum. Yine aynı şekilde işadamı Mehmet Ganioğlu'da hakkın rahmetine kavuştu. Mekanları cennet olsun.
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