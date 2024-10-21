Fetullah öldü ama FETÖ yaşıyor

Fetullah Gülen öldü. Yarım asırlık bir ihanet şebekesinin başındaki kukla millete hesap vermeden gitti. Hesabı, hesap gününe kaldı. Şüphesiz en adil hesap görücü Allah'tır.

Gülen öldü diye düğün bayram etmek yerine işin muhasebesini yapmakta fayda var.

Millet olarak bu muhasebeyi olması gereken şekilde yapmazsak daha çok ihanetler görürüz.

Bir kez daha kontrolsüz cemaatlere dikkat, bir kez daha sırıtan STK'lara dikkat, bir kez daha aniden sivrilen din adamlarına dikkat, bir kez daha pohpohlanan fenomenlere dikkat.

Devletin bir numaralı görevi, milletin güvenliğini sağlamak.

Milletin güvenliği ancak ve ancak güçlü bir istihbarat teşkilatı kurmakla mümkündür.

Güçlü istihbarat güçlü devlet gerektirir.

Ama…

Hepsinden önemlisi…

Bilgili, kültürlü, eğitimli bir halka sahip olmak lazım.

Eğitim, eğitim, eğitim…

Dinini ne idüğü belirsiz, ağzı laf yapan satılmışlardan öğrenmemeli.

Dinini öğrenmek için çocuklarını x, y, z cemaatlerine göndermemeli.

Devlet 3 yaşından başlayarak vatandaşın her türlü eğitim ihtiyacını karşılayacak tedbirler almalı. Devlet eğer güvenliği sağlamak istiyorsa dinini bilen, vatanını seven gençler yetiştirmeli. Eğitim gibi önemli bir hususu FETÖ gibi satılmış taşeron cemaatlere veya STK'lara bırakmamalı.

Tank, top, uçak, İHA, füze, savunma sistemleri önemli… Ancak eğitimli halk daha önemli. İçinizde hainler varsa ne tankınız, ne topunuz, ne uçağınız, ne füzeniz işe yarar.

15 Temmuz'da bu devletin silahlarını millete yönelten hainleri görmedik mi?

FETÖ'nün ‘altın nesil' projesini bilmeyen yoktur. Kime altın? Taşeronluğunu yaptıkları ABD'ye…

Karış hamlemiz ‘platin nesil' olmalı. Kime platin? Devletine, milletine, inancına…

Başka yol yok.

Başka çare yok.

Yoksa…

Bu ülkeye kastedenler yeni FETÖ'ler çıkarır.

Ve biz farkına varmadan vatanımıza kastedenlere bilinçsizce hizmet etmeye devam ederiz. Köle, kul olmaya devam ederiz.

Devlete çağrım: Eğitim milli bir hadisedir, başkalarına bırakılamaz. Gereği düşünülmeli, gereği yapılmalı…

Millete çağrım: Çocuklarınızı daha iyi eğitim alsınlar diye hiçbir cemaat veya gruba teslim etmeyin. Günün birinde ilk silahı size doğrulturlar.

Unutmayalım ki, Fetullah Gülen öldü ancak FETÖ yaşamaya devam ediyor. Bugünden tezi yok başına başka birini atayacak ve emellerini gerçekleştirmeye devam edecekler. Nasıl ki, Abdullah Öcalan yakalanıp hapse atıldığında PKK bitmediyse Fetullah öldüğünde de FETÖ bitmez. ABD 50 yıldır büyüttüğü Türkiye'yi çökertme projesini Fetullah öldü diye çöpe atmaz.

Onu çöpe atmak bizim görevimiz. FETÖ mantığını anlar ve ona göre davranırsak kendiliğinden çöpe gider.

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