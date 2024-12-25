Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan dün bir basın toplantısı düzenleyerek etliekmek fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Karamercan, Konya'da etliekmeği ucuza satanların, standartlara uymadığını iddia etti. Hatta etliekmeğin genleri ile oynandığını söyledi.



Gen…?

Bu önemli bir iddia...

Karamercan deneyimli bir oda başkanı... Severiz, sayarız. Ancak dünkü konuşulanlar bir iddiadan ibaretse sıkıntı…

Dünkü açıklamalardan sonra şöyle düşündüm: ‘Başkanın bildiği bir şey var.'

Gelelim etliekmek savaşlarına…

Konya restoranlarında her türlü yemek fiyatlarının çok yüksek olduğunu herkes biliyor. Bizatihi kendim araştırdım. Araştırmakla yetinmedim Adana gibi, Gaziantep gibi Türkiye gastronomisinin başşehri sayılabilecek illerinde durum tespiti yaptım. Bu tespitlerimi köşemde yazdım. Konya restoran sahip ve yöneticileri tarafından topa tutuldum.



Dediler ki:

-Kiralardan haberin var mı?

-Kalifiye personel bulamıyoruz, işçilik maliyetleri fazla.

-Her restoran bir olmaz, markanın bir bedeli var.

-Başta et olmak üzere tüm yiyeceklerin hammadde fiyatları çok yüksek.

-Enflasyon aldı başını gidiyor, suç bizim değil.

-Elektrik, yakıt ve benzeri gider kalemlerindeki artışları neden yazmıyorsun?

Eleştirilere açığım. El hak, bazılarında haklılar, kabul ediyorum. Ancak yine de tüm bunlar son iki yıldan buyana yemek fiyatlarına yapılan zamların karşılığı değil.

Ben bir çağrı yaparak vatandaştan yemek hizmetini yüksek tutan restoranlara gitmemelerini istedim.

Fiyatları aşırı yükseltenlerin zaman içerisinde kaybedeceklerini söyledim. Öyle de oldu. Son iki aydan bu tarafa restoranlar tarafından ciddi indirim kampanyaları başlatıldı. Etliekmek 70/80 TL'lere, şiş kebaplar 140/ 150 TL'lere, lüks restoranlarda menüler 300 TL'nin altına inmeye başladı.

Ben vatandaşı düşünen esnafın uzun vadede kazanacağını ifade etmiştim. Öyle oldu.

Vatandaş bu zor gününde kendisinin yanında olan esnafı tercih etti.

Gelelim başkan Karamercan'ın iddialarına…

Başkan dünkü açıklamasında çok ciddi ithamlarda bulundu. Malzemeden çalındığını, uygun malzeme kullanılmadığını, ebat ve boyutlarının küçültüldüğünü açık bir şeklide ifade etti.

Şimdi tüm bunlar birer iddia mı, gerçek mi?

Daha önceki yazımda yetkilileri de göreve çağırmıştım. Sonuçta ilgili birimler her hafta denetim yapıyor. Bugün yarın tüm gerçekler ortaya çıkar.

Ancak etliekmek standartlarında ufak tefek sıkıntılar çıksa dahi bu etliekmeği çok yüksek fiyata satanları affettirmez. Etliekmek 100 gr kıyma, 100 gram sebzeden oluşur. Birim maliyeti 70-80 lirayı geçmez. Restoran maliyetlerinin (kira vb) eklenmesi halinde de 100 lirayı geçmez. Ben her şeye rağmen 150 TL'ye kadar varım. Bundan sonrasını ne ben kabul ederim, ne Konyalı. Zira Konyalı zaten malzemesini alarak kendisi fırında da yaptırabiliyor. Yani vatandaş bu maliyetleri en az benim kadar veya restoran sahipleri kadar iyi biliyor. Toplu düğün yemeklerinde birim fiyat 250-300 TL bandında seyrederken etliekmeği (yanında diğer hiçbir şey olmadan) 200 TL'nin üzerinde satmanın hiçbir gerekçesinin olmayacağı kanaatindeyim.

Tüm etliekmek restoranlarının sahip ve yöneticilerini az çok tanıyorum, hepsi dostum olurlar, hepsi iyi insanlar, iyi birer esnaflar. Lütfen kırılıp darılmayın. Bu işte aklımıza yatmayan durumlar var. Biz bu durumlarda halkımızdan yana olmak zorundayız. Zira vatandaş yüksek fiyat uygulayanları bize şikâyet ediyor. Bu arada yüksek fiyata satanlar makul fiyata satanlar üzerinde mobing uygulamaya kalkmamalı. İşinde hata yapan tespit edilmeli, cezalandırılmalı ancak hiç kimse ucuz satıyor diye dışlanmamalı…

Burada bir tehlikeyi deha yazmak zorundayım. Özellikle ana yemekle birlikte sofraya konulan mezeler konusunu…

Değerli restoran sahipleri!

Yapmayın, etmeyin… Her şeyin bir ölçüsü var. Bir şiş kebabının yanına konulan onlarca tabak meze de neyin nesi oluyor?

İlgili ilgisiz mezelerle donatılan sofralar belki göz dolduruyor ama cep yakıyor. Abartıyı bırakın da ana yemeğe odaklanın.

Aksisini yapan kaybedecek. Vatandaş uyanacak ve gözü doyuranı değil damağı doyuranı tercih edecek.

Benden söylemesi...