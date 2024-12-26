Kimi etliekmeği 70 liraya satıyor, kimi 220 TL'ye… "Olabilir liberal ekonomi, serbest piyasa… Yazın Bodrum'da lahmacun 750 TL'ye satıldı, kim ne yaptı ki” diyebilirsiniz.

Haklısınız biz de bir şey demiyoruz. Ancak Konya'da kaç aydır bu mesele konuşuluyor.

Deniliyor ki, "Nasıl oluyor da etliekmekte bu kadar fiyat farkı var!"

Çok konuşulup, etliekmeği pahalıya satanlar suçlanınca oda başkanı da bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, ucuz satanları suçladı. İşte kıyamet de bu noktada koptu.

Ben durumu dün köşemde dile getirince her iki taraftan da arandım. Bir taraf tebrik etti bir taraf ise beni sert bir şekilde eleştirdi.

Ben olanı en objektif şekilde köşeme yansıtmakla mesulüm. Ancak şunu da söyleyeyim, bir gazeteci olarak her şeyden öte halktan yanayım. Halkın genel menfaati neredeyse onu savunmak zorundayım.

Şimdi iki taraftan da gelen eleştirileri özetle yazıyorum.

Etliekmeği pahalıya satanlar: "Abi 70 lira bir etliekmeğin maliyeti bile değil. Malzemeden çalıyorlar. Kalite iyi değil. Biz Konya'nın bilinen markalarıyız. Marka değerimiz var. Hizmet kalitemiz yüksek. Fiyat düşürürsek kaliteden ödün veririz. Yılların bilinen etliekmek restoranlarıyız. Bu işi biliyoruz…” diyor.

Etliekmeği ucuza satanlar: "Kalite ve standartlardan asla ödün vermiyoruz. Biz karkas et alıyor, maliyeti düşürüyoruz. Malzemeden asla çalma diye bir şey yok. Hizmet kalitemiz de diğerlerinden aşağı değil. Birileri birimden kazanmaya çalışırken, biz sürümden kazanıyoruz. Neden oda üzerimize geliyor? Halka ucuz etliekmek yedirmek suç mu?” diyor.

Etliekmeği ucuza satanlar kendilerine dolaylı mobing uygulandığını iddia ederek korkularını dile getiriyor. Diyorlar ki, "yarın öbür gün etliekmeği ucuza satanlardan birinin yapılacak muhtemel denetimlerden bir eksiğinin görülmesi üzerine halka dönüp, ‘biz size bunlar malzemeden çalıyor, standartlara uymuyorlar' deyip, tüm ucuza satanları karalamalarından endişe ediyoruz. Eğer bir denetim olacaksa onları da bizi de denetlesinler. ”

Ben her iki tarafın da düşüncelerini objektif şekilde buradan yazdım. Takdir halkın…

Bir de etliekmek standartları meselesi var. Bu konuda TSE'de bir çalışma var. Konya etliekmeğini koruma amaçlı bir çalışma. Ancak standartları TSE'den önce Konyalı zaten biliyor. Ben birkaçını yazayım. Bir Konya yemekleri kitabının etliekmek bölümünden alıntı olduğunu söylemeliyim.

"Her ne kadar günümüzde 200 veya 220 gr hamurdan etliekmek yapanlar varsa da Konya geleneksel etliekmeği 180 gr hamurdan yapılmaktadır. Hamurun üzerine 200 gr harç (iç) konulmaktadır. Harcın 100 gramı et, diğer 100 gramı ise sebzeden oluşmaktadır. Sebzede ağırlık yüzde 50 oranında (biraz daha fazla olabilir) domates, kalanın yarısı soğan yarısı biberdir."

Konyalılar zaten etliekmeği restorandan daha fazla fırında kendisi yaptırdığı için bunları bilir. Yeter ki malzemede yanlışlık yapılmasın. Bu yanlışlıkta da et başrolde olur. Etliekmek, eskiden küçükbaş hayvanın kaburgasından yapılırken günümüzde büyükbaş hayvan eti kullanılmakta… Et, yenilebilir (helal) hayvanlara aitse ve içine iç organlar veya kanatlı hayvan eti karıştırılmamış ise mesele yok. Gerisi yapanın maharetine ve uyguladığı fiyata kalır. Bu durumda kimsenin kimseye diyecek sözü kalmaz. Şimdi tüm halk ilgili makamların yapacağı denetim ve araştırmalara kilitlenmiş durumda.

Bu kilidi açacak olan merci denetimleri yapacak mercidir. Denetimler yapılır, gerçekler ortaya çıkar ve bu tartışma da burada biter.