Ortadoğu’da Yeni Oyun: Silahla Olmadı, Parayla Dene

Gazze'de aylar süren savaşın ardından İsrail, askeri yöntemlerle Filistin direnişini tamamen yok edemeyeceğini anladı. Ancak bu, planlarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Şimdi devreye ekonomik ve diplomatik yöntemleri sokuyor. ABD ve İsrail, Gazze'yi "modernleştirme” adı altında bir projeye dönüştürme planı ile meşgul. Amaç, direnişi yok etmek için silah yerine parayı kullanmak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'daki çıkışı, bu büyük oyuna karşı önemli bir karşı hamle olarak okunmalı. Erdoğan, İsrail'in sebep olduğu yıkımın bedelini ödemesi gerektiğini söyleyerek, meseleyi sadece insani değil, ekonomik bir sorumluluk olarak da gündeme getirdi. Zira Gazze'nin yüzde 80'i artık yaşanmaz halde. Yüzbinlerce insan evsiz, altyapı çökmüş durumda. Peki, bu enkazın sorumlusu kim? Elbette İsrail. O halde, bu yıkımın maliyetini de İsrail üstlenmeli.



Ancak sahada başka bir senaryo oynanıyor. İsrail ve onun destekçileri, "bakın artık savaş bitti, şimdi burayı yeniden inşa edelim” diyerek bir tuzak kuruyor. Trump döneminde gündeme gelen, Gazze'yi Singapur ya da Dubai benzeri bir ekonomik bölgeye çevirme fikri masada. Plan şu: Körfez sermayesiyle modern binalar, lüks oteller, iş merkezleri kurulacak. Filistinlilere ekonomik refah sunulacak, ticaret imkanları genişletilecek ve böylece zamanla direniş ruhu sönecek. İsrail'in silahla yok edemediği irade, tüketim ve konfor alışkanlığıyla eritilecek.



Bu noktada kritik soru şu: Filistin halkı bu oyuna gelir mi? Tarih, işgal altındaki halkların kimliklerini ve mücadelelerini ekonomik refahla kolayca unutmadığını gösteriyor. Ancak bu, İsrail'in denemeyeceği anlamına gelmez. Siyonist rejimin amacı, Filistin direnişini askeri değil, sosyo-ekonomik yollarla çökertmek. Müslüman dünyası bu tuzağa düşmemeli. Filistin davası, lüks gökdelenlerin ve alışveriş merkezlerinin parlak ışıkları arasında kaybolmamalı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önce İsrail, sebep olduğu yıkımın bedelini ödesin” çıkışı, bu plana karşı önemli bir hamledir. İslam dünyasının da bu söylem etrafında birleşmesi gerekir. Aksi takdirde, Gazze'yi savaşla yok edemeyenler, onu parayla satın almayı başarabilir.

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