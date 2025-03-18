59 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından belediye başkanı istifa etti

Kuzey Makedonya'da 59 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangını sonrası Koçani Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etti.
Papazov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz ve benim için bu en zor anlarda, Koçani Belediye Başkanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa ettiğimi duyurmak istiyorum. Bu çok büyük bir kayıp. Hissettiğimiz acıyı tarif edebilecek bir kelime yok. O çocuklar bizim çocuklarımızdı. Çoğunu tanıyordum, ailelerini tanıyordum ve bazıları aile dostlarımızdı” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA