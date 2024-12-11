ABD 2025 için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gelecek yıl piyasaların yıllık bazda nispeten dengede olacağı varsayımıyla Brent türü ham petrolün varil fiyatının mevcut seviyelere yakın bir seyir izlemesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2025 boyunca üretimini yeni hedef seviyelerine çıkaracağı ve küresel petrol stoklarının ise yıl sonunda bugünkü seviyelere yakın kalacağı öngörülüyor.

OPEC+ kesintileriyle ilk çeyrekte stokların, günlük yaklaşık 700 bin varil azalması ancak yılın geri kalanında OPEC+ ve OPEC+ dışı üretim artışlarıyla günlük yaklaşık 100 bin varil artacağı tahmin ediliyor. Bu artışlarla Brent petrolün varil fiyatının 2025'te bu yılki ortalama 80 dolarlık seviyenin altında kalacağı hesaplanıyor.

Buna göre, gelecek yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 73,58 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 76,06 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 69,12 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 71,60 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, bu yıl için de Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,49 dolar, WTI ham petrolü 76,51 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

Rapora göre, fiyatlar için başlıca riskler ise Orta Doğu'daki çatışmalar ve OPEC+ üyelerinin üretim kesintilerine bağlılıkları olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ham petrol üretimi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 240 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 520 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda rakamlar bu yıl için 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 530 bin bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 590 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 240 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 103 milyon 30 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 320 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA