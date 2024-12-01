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ABD’de soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

ABD’de soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
ABD’nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı.

ABD'nin Kanada sınırına yakın bölgelerinde hissedilen soğuk havanın, özellikle New York, Pensilvanya ve Ohio'nun kuzey kesimlerinde hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin doğusuna doğru ilerleyen dondurucu hava kütlesinin bir süre bu bölgedeki eyaletlerde etkisini sürdüreceğini açıkladı. New York'un Kanada sınırındaki Ontario Gölü çevresinde hafta sonu yağması beklenen kar kalınlığının 1,80 metreye kadar ulaşabileceği ve bu nedenle bölgede olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Ohio ile Pensilvanya'nın kuzey kesimlerinde ise kar yağışı nedeniyle hava yolu ulaşımında gecikmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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